Agenti FBI zaistili telefóny newyorského starostu Erica Adamsa

Starosta New Yorku Eric Adams (Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Franklin II)

NEW YORK - Agenti amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) zastavili začiatkom týždňa na ulici starostu New Yorku Erica Adamsa a zhabali mu niekoľko elektronických zariadení - v rámci federálneho vyšetrovania súvisiaceho s financovaním jeho volebnej kampane z roku 2021. Potvrdil to v piatok Adamsov obhajca Boyd Johnson, informujeme podľa agentúry DPA.