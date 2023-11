Super tenisky za stovky eur lámu maratónske rekordy: Behávate v tejto značke aj vy? Experti však varujú

(Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - V nedeľu sa v New Yorku uskutočnil ďalší ročník bežeckého maratónu. Zapojilo sa doň mnoho športovcov, ktorí prezradili, akú obuv počas behu nosia. Tá je v posledných rokoch centrom pozornosti, pretože sa ukázalo, že takzvané super topánky im pomáhajú maximalizovať výkon s menším úsilím.

Keď 25-ročná Mary Lynchová zabehla svoj tretí maratón v New Yorku, dúfala, že jej tenisky Hoka Rocket X2 v hodnote 250 dolárov pomôžu dostať sa do cieľa pod tri hodiny. Tieto "super topánky" boli prvýkrát predstavené spoločnosťou Nike v roku 2016 ako prototyp určený pre elitných bežcov. Nedávno high-tech tenisky, s podrážkou z uhlíkových vlákien vsadenou do ľahkej penovej medzipodrážky, ktorá pomáha poháňať bežca vpred s menšou námahou, prenikli medzi každodenných športovcov.

"Nepoznám jediného bežca, ktorý by o ne nemal záujem o tieto tenisky. Zlepšujú ekonomiku behu, čo v podstate znamená, že vám umožňujú bežať rovnakým tempom pri ľahšom úsilí," povedal bežecký tréner Zandy Mangold. Takmer každý väčší výrobca teraz ponúka nejaké "super topánky". Nike Vaporfly napríklad stoja 260 dolárov (243 eur), Hoka Rocket X2 250 dolárov (234 eur) a minulý september Adidas začal predávať Adizero Adios Pro Evo1 za 500 dolárov (467 eur). Pôvodne sprístupnených 521 párov sa podľa CNN vypredalo v priebehu niekoľkých minút.

Štúdie zistili, že bežci môžu vďaka správnej obuvi zvýšiť svoju rýchlosť o jedno až tri percentá. Tigst Assefová z Etiópie bežala septembrový Berlínsky maratón v Adizero teniskách a časom dve hodiny 11 minút a 53 sekúnd, čím prekonala svetový rekord žien o viac ako dve minúty. Na októbrovom maratóne v Chicagu zas Kelvin Kiptum z Kene vytvoril mužský svetový rekord v hodnote dve hodiny a 35 sekúnd, keď mal obuté tenisky Nike Alphafly 3.

(Zdroj: Profimedia)

Nie každému sa ale tieto super topánky páčia. Medzinárodný riadiaci orgán pre beh a atletické podujatia World Athletics v roku 2021 rozhodol, že tenisky musia spĺňať určité fyzikálne špecifikácie, ako napríklad, že podrážka nesmie byť hrubšia ako 40 mm. Lekári tiež tvrdia, že podobné topánky nemusia byť správnou voľbou pre každého športovca.

Stephanie Junger-Moatová si však maratón bez nich nevie predstaviť. Ten nedeľný newyorský bol jej deviaty a tretí v teniskách Nike Vaporflys. "Je ťažké vrátiť sa späť k bežnej obuvi. Sú tak ľahké, že máte pocit, že na nohách nemáte nič. V priebehu pretekov vás nezaťažia," povedala 42-ročná bežkyňa. Zároveň však upozornila, že bez správneho tréningu vám nepomôžu ani super topánky.