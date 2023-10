Žene spadli hodinky do záchoda: To, čo sa udialo pri ich záchrane, nečakala ani v najhoršom sne! Tá hanba...

Polícia zverejnila zábery z incidentu. (Zdroj: Police Michigan)

LANSING - Záchranári v americkom štáte Michigan museli ratovať ženu, ktorá uviazla na záchode. Pokúšala sa z neho dostať svoje inteligentné hodinky Apple Watch, ktoré jej tam skĺzli. Nechať takúto parádu napospas výkalom by bol hriech a tak ich chcela silou-mocou zachrániť. V šoku, že by o ne mohla prísť, nepremyslela si záchrannú akciu do detailov a doplatila na to.