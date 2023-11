Podporíme vstup Rumunska do Schengenu, povedal Szijjártó v Bukurešti

Péter Szijjártó (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

BUDAPEŠŤ - Jedným z najdôležitejších cieľov budúcoročného maďarského predsedníctva v Rade Európskej únie bude podpora vstupu Rumunska do Schengenu, ak k takémuto kroku dovtedy nedôjde. Podľa agentúry MTI to v stredu počas návštevy Bukurešti vyhlásil šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca v Budapešti.

Szijjártó po schôdzke s predsedom Demokratického zväzu rumunských Maďarov (RMDSZ) Hunorom Kelemenom zdôraznil, že Budapešť prisudzuje spolupráci medzi oboma krajinami strategický význam. "Najdôležitejšou základňou a zdrojom tejto strategickej spolupráce je maďarská menšina žijúca v Sedmohradsku," konštatoval Szijjártó, ktorý poukázal na to, že toto spoločenstvo vnímajú ako zdroj a spojovací článok v bilaterálnych vzťahoch.

Archívne video Ivan Štefanec v europarlamente privítal návrh na digitalizáciu víz pre schengenský priestor (Zdroj: TASR/Jaromír Novák)

Maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov označil za národný záujem Maďarska, aby Rumunsko čo najskôr vstúpilo do schengenského priestoru. Dôvodov je podľa neho veľa, napríklad, že Rumunsko je dnes druhým najväčším exportným trhom Maďarska a jeho vstupom by sa mohla ešte viac zintenzívniť vzájomná hospodárska a obchodná spolupráca.

"Tým by sa automaticky otvorilo desať nových hraničných priechodov medzi oboma krajinami, čo by bolo veľkou pomocou pre miestnu maďarskú komunitu pri udržiavaní vzťahov s materskou krajinou. Členstvo Rumunska v schengenskom priestore by konečne umožnilo, aby nás hranica nerozdeľovala, ale spájala," dodal.

Ak sa Rumunsku nepodarí vstúpiť do schengenského priestoru pred začiatkom nadchádzajúceho maďarského predsedníctvo v Rade EÚ, ktoré bude v druhom polroku 2024, potom jedným z najdôležitejších cieľov tohto predsedníctva bude poskytnúť pomoc Rumunsku, uviedol Szijjártó.