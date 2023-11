Mladí socialisti v Nemecku navrhujú základný príspevok 60-tisíc eur pre každého

Ilustračné foto

Potrebujeme dôsledné prerozdelenie zhora nadol, uviedol jeden z delegátov. Koncept tzv. základného dedičstva predpokladá vyplatenie 60.000 eur každému, kto dosiahol vek 18 rokov a má hlavné bydlisko v Nemecku, bez ohľadu na jeho pobytový status. Použitie prostriedkov by nemalo byť účelovo viazané a platba by sa mala realizovať automaticky bez podania žiadosti. Náklady na zavedenie opatrenia by sa podľa mladých sociálnych demokratov pohybovali vo výške približne 45 miliárd eur ročne.

archívne video

Erik Tomáš o jednorazovom príspevku pre dôchodcov (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Financovanie chcú zabezpečiť reformou dane z dedičstva. Pri dedení od jedného milióna eur by sa uplatňovala sadzba 10 %. Miera zdanenia by sa potom mala postupne zvyšovať. Druhý milión by tak bol zdanený 20 percentami, tretí milión 30 percentami a od deviateho milióna by sa uplatňovala najvyššia sadzba 90 %.