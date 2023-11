Macron v Astane žiadal posilnenie spolupráce s Kazachstanom

Emmanuel Macron (Zdroj: SITA/Ludovic Marin, Pool via AP)

"Sila nášho partnerstva potvrdzuje naše dobré strategické smerovanie a potrebu doplniť a zrýchliť ho," povedal Macron na tlačovej konferencii v Astane a dodal, že to je hlavným zmyslom jeho návštevy.Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev uviedol, že Francúzsko je kľúčovým a spoľahlivým partnerom jeho krajiny a tomuto partnerstvo chce dať mimoriadny dôraz. S Macronom podpísal viacero dohôd v oblasti nerastných surovín, energie, farmaceutických produktov i v leteckom a vesmírnom priemysle.

Francúzsko je piaty najväčší zahraničný investor v Kazachstane. Francúzsky štátom kontrolovaný energetický koncern EDF by mal vybudovať prvú jadrovú elektráreň v Kazachstane, pripomína AFP. O projekte by sa malo v Kazachstane rozhodnúť tento rok v referende.Macron v stredu v Kazachstane začal dvojdňovú návštevu krajín v oblasti strednej Ázie. Tie sú dlhodobo pod vplyvom Ruska a v minulosti boli súčasťou Sovietskeho zväzu. V tomto regióne vyvíja aktivity aj Čína, no záujem prejavujú aj Európske krajiny a Turecko, píše AFP.Macron má vo štvrtok odcestovať do Uzbekistanu. Kazachstan majú počas štvrtka a piatka navštíviť turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a maďarský premiér Viktor Orbán.