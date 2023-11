MIMORIADNY ONLINE Boje na Ukrajine neutíchaju! Rusko za posledný deň útočilo na najviac obcí od začiatku roka

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Libkos)

KYJEV/MOSKVA - Rusko za posledných 24 hodín bombardovalo 118 ukrajinských miest a dedín, čo je viac, ako ktorýkoľvek iný deň tohto roka. Podľa serveru BBC to povedal ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko, ktorý zároveň hovoril o mŕtvych a zranených. Obete predtým oznámili úrady po náletoch a ostreľovaní v juhoukrajinských mestách Nikopolu a Chersone, v strednej Ukrajine ruský útok v noci na dnes zasiahol ropnú rafinériu. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 616

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 616 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Rusko za posledný deň útočilo na najviac obcí od začiatku roka, uviedol Kyjev

Útoky za posledný deň ohlásilo desať z 27 ukrajinských oblastí, uviedol Klymenko. Mnoho zasiahnutých obcí sa podľa neho nachádza v blízkosti stovky kilometrov dlhej frontovej línie.Spolu Rusi na Ukrajinu vyslali v noci na dnes 20 dronov Šáhed iránskej konštrukcie, oznámilo predtým ukrajinské letectvo. Ukrajinská protivzdušná obrana ich podľa rovnakého oznámenia 18 zostrelila, rovnako ako jednu riadenú strelu Ch-59.

V Nikopole zomrela dnes ráno pri útoku dronu 59-ročná žena a ďalších šesť ľudí utrpelo zranenia, informoval na telegrame šéf oblastnej správy Serhij Lysak. Nálet podľa neho poškodil okrem iného päťposchodový bytový dom. Ďalšiu obeť na živote a zranenia dvoch ľudí si dnes ráno vyžiadalo ruské ostreľovanie Chersonu, uviedol veliteľ mestskej vojenskej správy Roman Mročko.

(Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Počas nočných dronových náletov ruské sily okrem toho zasiahli v Kremenčuku v centrálnej časti Ukrajiny ropnú rafinériu, uviedol na telegrame predstaviteľ regionálnej správy Filip Pronin. Požiar v rafinérii sa podľa Pronina už podarilo uhasiť, podnik ale zastavil prevádzku.Taktiež ruská strana oznámila nočné útoky dronov na svoje územie. Pred polnocou ruská protivzdušná obrana zostrelila dva ukrajinské drony nad Kurzkou oblasťou, ktorá hraničí s Ukrajinou, uviedlo ruské ministerstvo obrany podľa agentúry Interfax.

Vyhlásený bol aj letecký poplach

Letecký poplach bol dnes okrem toho dvakrát vyhlásený v Sevastopole na Ruskom anektovanom Kryme, upozornila ruská redakcia BBC. Ruskom dosadený šéf správy mesta Michail Razvožajev na telegrame počas týchto poplachov informoval o dyme stúpajúcom nad Sevastopoľským zálivom. Vysvetlil ho pritom použitím maskovacích prostriedkov ruskými vojskami. Pri prvom aj druhom poplachu bola podľa médií prerušená prevádzka po Krymskom moste, ktorý spája polostrov s Ruskom.