AKTUÁLNE Ničivá sila vody v Miláne: Mimoriadna búrka a nočný dážď zaplavil ulice, orkán by mal doraziť aj na Slovensko!

Mimoriadne silný dážď ochromil Miláno v nočných hodinách, problémy hlásia už aj z Verony (Zdroj: Facebook/Marco Granelli)

Intenzívny dážď a búrky s bleskami v posledných hodinách zvyšujú hladiny vodných tokov v talianskych mestách. V meste Verona už zasahujú tímy dobrovoľníkov civilnej ochrany a inštalujú zábrany pozdĺž častí mestského nábrežia. Reagujú tak na zhoršujúcu sa situáciu, ktorá postihla Miláno už v priebehu noci a v skorých ranných hodinách zasiahla aj oblasť jazera Como, informujú talianske médiá.

Situácia na cintoríne v Bratislave deň pred Sviatkom všetkých svätých (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Mnohé cesty v Miláne zostali neprejazdné, na iných boli pre množstvo vody nevyhnutné spomalenia. V prevádzke bolo aj niekoľko odvodňovacích čerpadiel a medzi mestami Maggiolina a Niguarda vypadol elektrický prúd. Videá ale aj fotografie z Milána dokumentujú vyliatie rieky Seveso ako aj množstvo vody, ktoré kanalizácia už nedokázala zvládnuť. Problémy hlásili aj obyvatelia, ktorí sa nevedeli dostať z domov, doprava bola obmedzená na vstupe aj výstupe z mesta, no ťažkosti hlásili aj z nemocnice v Niguarde.

Maltempo, violento temporale su Milano e sulla Brianza provoca l'esondazione del fiume #Seveso: l'acqua ha invaso le strade in zona Niguarda, allagati anche i sottopassi Rubicone e Negrotto. Bloccata la superstrada Milano-Meda. Preoccupa il lago di Como, che è vicino… pic.twitter.com/URHKHvEDBp — Ultimora.net (@ultimoranet) October 31, 2023

⚡🇮🇹 #Italy - Heavy floods due to major rainfall on the Milano Porta Garibaldi railway station in Milan.#WeatherUpdate pic.twitter.com/Thkmpj8n9P — X News Monitor (@xNewsMonitor) October 31, 2023

Niguarda Seveso: esondazione in corso. Livelli Seveso ancora molto alti, anche a nord. Esondazione durerà per qualche... Posted by Marco Granelli on Monday, October 30, 2023

Za všetkým stojí mimoriadne silná búrka a nočný dážď, ktorý doslova paralyzoval mesto. Mnohé stromy, ale aj lešenia nezvládli silný nápor vetra. Hasičský zbor dostal niekoľko hlásení, všetky však súviseli iba so škodami na majetku a nasťastie nie na zdraví. O 6:30 ráno dosiahla rieka Seveso kritickú úroveň 2,92 metra v Cesano Maderno, vo Valfurve dokonca viac ako tri metre. V Miláne museli uzavrieť aj všetky podchody.

Situácia s počasím sa v najbližších dňoch má dokonca ešte zhoršiť. Vietor na úrovni hurikánu hrozí v mnohých častiach Európy a zasiahnuť by mal aj Slovensko. Najteplejšie mesiace od začiatku meteorologických meraní a zvýšená teplota povrchových vôd, morí a oceánov spôsobuje prehĺbenie tlakovej níže a búrky a lejaky, ktoré už komplikujú život v Taliansku môžu napáchať škody aj v iných častiach Európy. V strednej Európe by sa z CIARANu mala podľa nemeckých meteorológov vyvinúť tlaková níž EMIR. Slovensko by mala tlaková níž zasiahnuť vo štvrtok na poludnie, najmä na horách, v piatok by však mala zosilnieť na celom našom území. Nárazy vetra by mohli dosiahnuť na Slovensku až 80 kilometrov za hodinu.