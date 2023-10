Letiskovú ochranku vyplašil s granátmi v taške: Vtipkár zinkasoval taký trest, že sa mu o tom ani nesnívalo

Ilustračné foto (Zdroj: Gettyimages.com)

GDAŇSK - Tak takýto trest jednoducho nečakal, no mohol s ním aspoň čiastočne počítať. Muž, ktorý odlietal z Poľského Gdaňska zažil, aké je to na poslednú chvíľu prísť o let. Môže za to jeho ťarbavá povaha, kedy sa rozhodol laškovať s tamojšou letiskovou ochrankou. Vyšlo ho to draho.