Taliansko sa rozhodlo zaviesť dočasné kontroly na hraniciach so Slovinskom

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Karl-Josef Hildenbrand/dpa via AP)

ĽUBĽANA - Taliansko sa rozhodlo zaviesť dočasné kontroly na svojich hraniciach so Slovinskom, a to v dôsledku aktuálnej bezpečnostnej situácie v Európe aj na Blízkom východe. Slovinskému ministrovi vnútra Boštjanovi Poklukarovi to v utorok večer oznámil jeho taliansky rezortný kolega Matteo Piantedosi. Informuje agentúra STA, ktorá uvádza, že podľa dosiaľ nepotvrdených informácií Ľubľana zase zavedie kontroly na svojich hraniciach s Chorvátskom a Maďarskom.