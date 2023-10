Pistorius tvrdí, že Nemecko poskytne 35-tisíc vojakov na posilnenie obrany NATO

Boris Pistorius (Zdroj: TASR/Moritz Frankenberg/dpa via AP)

BRUSEL - Nemecko od roku 2025 poskytne pre potreby Severoatlantickej aliancie 35.000 vojakov, ktorí posilnia jej okamžitú obranyschopnosť a tzv. odstrašovacie kapacity. Oznámil to vo štvrtok nemecký minister obrany Boris Pistorius, ktorého citovala agentúra DPA.

Ministrovo oznámenie korešponduje s plánmi prijatými na júlovom summite NATO v litovskom Vilniuse. Ich cieľom je zaistiť, aby bola Aliancia lepšie pripravená na potenciálne najhorší možný scenár, akým by bol útok na niektorú z jej členských krajín, a to či už zo strany Ruska alebo nejakej teroristickej skupiny.

NATO (Zdroj: Getty Images)

Do 300.000 vojakov a techniky má byť v rámci NATO vyčlenených na tzv. rýchle nasadenie, a síce rýchle vyslanie zo svojich domovských krajín do konkrétnej krajiny, kde to bude potrebné.Pistorius vo štvrtok na zasadnutí ministrov obrany v Bruseli tiež priblížil, že Nemecko na toto rýchle nasadenie poskytne Aliancii aj približne 200 lietadiel a ďalšej dôležitej techniky. Približne 4000 nemeckých vojakov má byť zároveň natrvalo rozmiestnených v Litve.