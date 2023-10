Pilot a letuška z vládneho špeciálu o situácii v Tel Avive: Nebáli sme sa, je to naša práca! Priviezli ďalších 89 ľudí

Druhý repatriačný let z Izraela. Na palube bol aj starosta Chrasť nad Hornádom Ondrej Mihňák, pilot Jozef Kralovenský či letuška Eva Martináková (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Vo štvrtok 12. októbra pristálo na Letisku Milana Rastislava Štefánika vládne lietadlo Slovenskej republiky s druhou várkou slovenských turistov, ktorí požiadali o repatriačný let z Izraela. Na území tejto krajiny sa odohrávajú krvavé boje medzi Izraelom a palestínskym teroristickým hnutím Hamas. To doslova ide aj po civilistoch.

video

Pristál druhý repatriačný let z Izraela (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

V poradí už druhým repatriačným letom Slovenská republika nasleduje kroky iných vlád, ktoré sa snažia dostať svoje obyvateľstvo z Izraela čo najrýchlejším a najbezpečnejším spôsobom. Poverený premiér SR Ľudovít Ódor však upozornil, že repatriačný let je poslednou možnosťou v prípade kritickej situácie. Preto pripomenul, že ak Slováci stále zvažujú cestu do Izraela, mali by túto možnosť v momentálnej situácii zavrhnúť. "Nechceli by sme repatriovať občanov len preto, že cestovali do Izraela, lebo cestovné kancelárie nezrušili zájazd," upozornil.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZV a EZ SR) taktiež pripomína v sekcii "Situácia v Izraeli - otázky a odpovede", že je tu stále možnosť využitia komerčnej prepravy. V rámci repatriačných letov majú totiž prednosť starší ľudia, chorí, hendikepovaní, tehotné ženy a maloleté osoby. Môže sa samozrejme vyskytnúť aj veľmi ojedinelá situácia, ako napríklad v prípade prvého repatriačného letu, keď miestenky dostali aj mladí manželia. V Izraeli sa im narodili dvojičky.

Okolo preletela len jedna stíhačka, hovorí pilot

Pilot druhého repatriačného letu z Izraela, Jozef Kralovenský sa po pristátí v Bratislave vyjadril k aktuálnej situácii nasledovne: "Lety prebiehajú v obmedzenom režime. Sú tam vytvorené koridory, ktoré sú zabezpečné a chránené. Jeden je na prílety, druhý na odlety." Na otázku, či videl streľbu, alebo bombardovanie uviedol, že okolo preletela len jedna stíhačka. Prípravy na takéto lety trvajú dlhsšie, ale podľa vlastných slov je už zvyknutý.

Pilot a letuška vládneho špeciálu po pristáti z Izraelu (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Na palube sa nachádzala aj letuška Eva Martináková. "Pre našich pasažierov to bolo určite náročné, najmä čo sa týka spracovania všetkých podnetov. Bezpečnosť našich občanov je prvoráda. My ako Letecký útvar Ministerstva vnútra SR sme radi, že sa môžeme podieľať na pomoci práve takto. Veľmi si vážime, že máme takúto dôveru," povedala s tým, že sa nebála, pretože to brali ako súčasť služby. Na palube bolo 89 pasažierov a dvaja zdravotníci.

Starosta obce na palube

Druhá várka slovenských turistov opustila letisko v izraelskom Tel Avive v dnešných hodinách, štvrtok 12. októbra, o 11:55 SELČ (stredoeurópsky letný čas), pričom na letisku v Bratislave pristáli o 14:31 miestneho času. Medzi pasažiermi bol aj starosta obce Chrasť nad Hornádom Ondrej Mihňák.

Starosta obce Chrast nad Hornádom (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Cestujúcich čakal pri lietadle autobus, ktorý ich bezpečne previezol k letiskovej haly. "Našou prioritou je, aby žiaden občan či občianka v Izraeli neuviazli, pripravujeme preto na tento týždeň toľko repatriačných letov, koľko bude potrebných," ozrejmil rezort slovenskej diplomacie. Tretí vládny špeciál do Izraela je predbežne naplánovaný na piatok 13. októbra.