Vláda bude rokovať o investičnom stimule či boji proti obchodovaniu s ľuďmi

Ľudovít Ódor (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Spoločnosť Winkelmann Building + Industry Slovakia v Rimavskej Sobote by mohla dostať štátnu investičnú pomoc v hodnote približne 41,25 milióna eur vo forme dotácie. Tá má byť určená na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, pričom do konca roku 2025 má byť vytvorených 452 nových pracovných miest. Vyplýva to z návrhu, o ktorom bude v stredu rokovať vláda.