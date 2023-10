Syn diktátora žiadal v OSN o pomoc pre Afriku: ŠKANDALÓZNE odhalenie! V New Yorku býval ako kráľ

Teodoro Nguema Obiang Mangue (55), syn prezidenta a diktátora Rovníkovej Guiney, žiada v New Yorku OSN o pomoc (Zdroj: Instagram/teddynguema)

NEW YORK – Organizácia Spojených národov (OSN) so sídlom v New Yorku sa od začiatku svojej pôsobnosti zaoberá dvomi hlavnými problémami. Sú nimi mier a bezpečnosť vo svete. K dosiahnutiu týchto cieľov pomáha cez svoje členské krajiny chudobným regiónom sveta, kde je domáce obyvateľstvo častokrát vykorisťované. Podobne je na tom aj krajina, ktorej viceprezident prišiel osobne do New Yorku žiadať o pomoc. Jeho rodina sa pritom topí v zlate.