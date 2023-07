V takomto luxuse si žil viacnásobný taliansky premiér! Z Berlusconiho sídla sa stane múzeum, TOTO všetko skrýva

archívne video

Bývalý trojnásobný premiér Silvio Berlusconi vlastnil počas života mnohé majetky po celom svete. Jeho dlhoročným sídlom však bola vila v Arcore pri Miláne, ktorá sa po jeho smrti stane pamiatkou na jedného z najbohatších Talianov. Informuje o tom Il Messaggero. Stane sa z nej múzeum a pamätník Silvia Berlusconiho (86), ktorý tento svet opustil len nedávno. Jeho vlastné deti sa rozhodli, že aspoň takto si uctia svojho otca.

Súčasť veľkej expozície

Vila San Martino v Arcore sa premení na múzeum s expozíciou, ktorá bude prezentovať najväčšie Berlusconiho úspechy v politike, ekonomike, ako aj založenie jeho strany Forza Italia. Podľa talianskych médii bude v rámci expozície sprístupnená nielen vila z 18. storočia s vyše 20-tisíc obrazmi, ale aj rozsiahla záhrada. Okrem obrazov budú k dispozícii aj archívne zábery a fotografie Berlusconiho najväčších úspechov. V múzeu má byť vystavený jeho klavíŕ aj originálne plagáty z čias predvolebných kampaní.

Správu celého komplexu bude mať na starosti Marta Fascinová, súčasná obyvateľka vily v Arcore. V nasledujúcich týždňoch by Berlusconiho pravicovo konzervatívna strana mala voliť nového predsedu, ktorý zoskupenie povedie do budúcoročných parlamentných volieb. V súčasnej dobe sa zdá, že pravdepodobne to bude Antonio Tajani. V týchto dňoch sa okrem toho otvára v Miláne aj Berlusconiko závet. Ide o veľkú udalosť, pretože jeden z najbohatších Talianov zanechal po sebe majetok v celkovej hodnote takmer 4 miliardy eur.