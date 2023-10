Pri nehode kamiónu v Mexiku zahynulo desať migrantov a množstvo utrpelo zranenia

(Zdroj: Twitter/DD India)

Kamión sa prevrátil v skorých ranných hodinách miestneho času na diaľnici pri hraniciach s Guatemalou. Nemenovaný zdroj z prostredia tamojšej prokuratúry AFP povedal, že obeťami sú výlučne ženy, zrejme pochádzajúce z Kuby, a to vrátane jednej maloletej.

Podobná nehoda aj pred pár dňami

Zmienenú diaľnicu vedúcu z mesta Pijijiapan do mesta Tonalá často využívajú migranti snažiaci sa cez Mexiko dostať do USA. V Chiapase došlo k obdobnej nehode aj vo štvrtok. Kamión sa vtedy prevrátil pri tamojšom meste Mezcalapa, pričom zahynuli dvaja migranti. Prechodom cez Mexiko sa do USA pokúšajú v nákladných vlakoch, kamiónoch či autobusoch dostať tisíce migrantov z rôznych krajín.