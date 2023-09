Meloniová priznala, že verila v lepšie výsledky jej vlády v oblasti migrácie

Giorgia Meloniová (Zdroj: SITA/Szilard Koszticsak/MTI via AP)

"Jasné, že sme dúfali v lepšie výsledky v oblasti imigrácie, na ktorej sme tak tvrdo pracovali," povedala v rozhovore odvysielanom v televíznej spravodajskej relácii TG1 v sobotu neskoro večer. "Je to určite veľmi zložitý problém, ale som si istá, že sa dostaneme na koreň veci," dodala. Meloniovej strana Bratia Talianska (Fratelli d'Italia) s post-fašistickou minulosťou bola vo vlaňajších voľbách zvolená prevažne na základe sľubu znížiť masovú migráciu do Talianska, píše AFP. Počet ľudí prichádzajúcich na lodiach zo severnej Afriky sa však naopak zvýšil.

Talianske ministerstvo vnútra zaznamenalo tento rok už viac ako 130.000 migrantov, ktorí sa do krajiny dostali cez Stredozemné more. Vlani ich za rovnaké obdobie bolo 70.000. Na taliansky ostrov Lampedusa začiatkom septembra dorazilo v priebehu troch dní 8500 ľudí. Meloniová následne požiadala Európsku úniu, aby zasiahla, keďže tlak migrantov prichádzajúcich do krajiny je podľa nej neúnosný. Brusel v reakcii sľúbil Taliansku pomoc a oznámil, že v rámci paktu zameraného na zastavenie nelegálnej migrácie začne Tunisku poskytovať financie určené na zabránenie odchodu lodí s migrantmi.