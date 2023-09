Rekordne nízke ceny paliva v Poľsku: Slováci chodia tankovať k našim severným susedom! TOĽKOTO môžete ušetriť

Sieť čerpacích staníc Orlen v Českej republike (Zdroj: Facebook/ORLEN)

VARŠAVA - Všade v Európe ceny pohonných hmôt stúpajú a to vrátane Slovenska. Poľsko je však výnimkou. Preto sa niet čomu čudovať, že Slováci chodia nakupovať palivo do susednej krajiny. Na nádrži sa dá ušetriť až dvadsať eur.

Nie sú to len ceny pohonných hmôt, ktoré v Poľsku začiatkom minulého roka klesli. Týka sa to aj potravín. A tak Slováci chodili a stál chodia vo veľkom nakupovať k nášmu severnému susedovi, aby ušetrili desiatky eur, píše portál tvnoviny.sk. Príčinou zlacnenia týchto tovarov bola znížená DPH, ktorá sa však už vrátila do pôvodnej výšky.

Lenže, kým u nás začali ceny palív opätovne rásť, v Poľsku sú ceny stále rovnaké a dokonca ešte klesajú. Ceny benzínu a nafty sú o 30 až 40 centov lacnejšie. Za to sa už oplatí vycestovať, veď celá nádrž paliva tak môže byť nižšia až o dvadsať eur.

„Tak u nás stojí nafta nejakých 1,73 eur a tu vychádza na nejakých 1,33,“ uviedol pre TV Markíza jeden z tankujúcich Slovákov v Poľsku. Ďalší zas doplnil: „Benzín v Poľsku 1,33 eura a u nás 1,7 eura.“

Zaujímavým je fakt, že aj keď sa daň vrátila do svojej pôvodnej výšky z 8 na 23 percent a vláda neprijala žiadne opatrenia na zníženie jeho ceny, palivo je stále lacnejšie. Oslovený odborník Dominik Hampl si nevie vysvetlil, ako môže byť cena pohonných hmôt v Poľsku taká nízka. „Je možné, že Orlen ako najväčší výrobca pohonných látok v Poľsku si znižuje maržu. Pre spotrebiteľov je to dobrá informácia, to rozhodne áno, ale čo za tým je, to je zatiaľ záhadou.“

Možno sa aj za týmto ukrýva politika. Poľské médiá pripisujú nízke ceny blížiacim sa októbrovým parlamentným voľbám. „Najpravdepodobnejšie to súvisí s blížiacimi sa voľbami. Ide o to, aby sa spoločnosti ukázalo, že v krajine je všetko v poriadku, že ceny sa stabilizovali, že inflácia klesá,“ povedal poľský novinár portálu Krosno24.pl Adrian Krzanowski.

Ako sa zdá, za nízkymi cenami môže byť naozaj politika. Najväčšieho predajcu pohonných hmôt, spoločnosť Orlen, vlastní asi z polovice štát a ten je zas v rukách vládnucej strany Právo a spravodlivosť. Ak by však po voľbách 15. októbra nedošlo k normalizácií cien, mohol by podľa poľských analytikov dôjsť k situácii, aká bola v Maďarsku. Tam došlo pre cenové stropy k nedostatku paliva.