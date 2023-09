Českú políciu máta záhadný prípad: Rozsekané časti tela muža našli na rôznych miestach! TAKTO mohol vyzerať

Česká polícia pátra po totožnosti muža. (Zdroj: Policie ČR)

PRAHA - Kriminalisti vytvorili podobizeň muža, ktorého telo rozrezané na niekoľko častí bolo pred 19 rokmi nájdených neďaleko Bystrice na Benešovsku, pri Mirošoviciach a v Prahe. Prípad sa im doteraz nepodarilo objasniť, nepoznajú páchateľa ani totožnosť obete. Je ale možné, že vďaka rekonštrukcii tváre by niekto mohol zomrelého spoznať, uviedla dnes na webe policajná hovorkyňa Barbora Schneeweissová.

K prvému nálezu policajti vyrážali 13. decembra 2004 k ceste I/3 blízko Radošovíc pri Bystrici na Benešovsku. Trup, ruky a pravá noha boli v čiernom vreci a veľkej kockovanej taške. Na hrudníku mal neznámy muž vytetovanú krvnú skupinu B(III) Rh, čo bolo typické značenie krvnej skupiny v postsovietskych republikách. Na tele mal niekoľko jaziev, po operácii slepého čreva, na pleciach aj dlhšiu, asi 24-centimetrovú jazvu na stehne. Pri tele policajti našli lieky písané azbukou, ktoré v tom čase v Česku neboli bežné.

Ďalšia časť tela ležala 18. decembra 2004 v lese pri ceste I/3 pri Mirošoviciach v Prahe-východ. V čiernej športovej taške bola ľavá noha a denná tlač písaná azbukou. Poslednú časť, hlavu mŕtveho v športovej taške a vreci, niekto našiel 17. marca 2005 v Prahe vo svahu pri koľajniciach v ulici Pod Krejcárkom.

Kriminalistom sa doteraz nepodarilo zistiť páchateľa ani totožnosť mŕtveho, a to napriek tomu, že v minulosti jeho DNA odoslali na porovnanie na Ukrajinu aj do Ruska. Kriminalistický ústav ale podľa vypreparovanej lebky vyhotovil niekoľko podobizní takzvanou metódou kraniofaciálnej rekonštrukcie. "Hoci je prípad už toľko rokov neobjasnený, je možné, že vďaka rekonštrukcii tváre by niekto mohol zomrelého muža stotožniť," dodala hovorkyňa.

