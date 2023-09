Študenti na gymnáziu v šoku: Spolužiak otvoril okno a vyskočil von, ostatní sa len neveriacky prizerali

(Zdroj: Getty Images)

Incident sa stal v utorok krátko pred 11. hodinou pred očami všetkých spolužiakov a učiteľa, v učebni 311, kde namiesto biológie prebiehala suplovaná hodina anglického jazyka. Pokojné vyučovanie náhle prerušilo skratové konanie jedného zo žiakov, ktorý si otvoril okno na druhom poschodí a vyskočil z neho. „Chlapec utrpel stredne ťažké zranenia. Letecky ho transportovali do Detskej nemocnice do Brna, pri prevoze bol pri vedomí,“ uviedla hovorkyňa záchranárov Michaela Bothová pre český Blesk.

„Maloletému chlapcovi sme poskytli kyslíkovú terapiu a pred prevozom bol zafixovaný,“ dodala. Aktuálne sa žiak nachádza v nemocnici v Brne a jeho stav je po náročnej operácii stabilizovaný. Nešťastnú udalosť potvrdil aj regionálny poradca pre vzdelávanie Karel Jurka (ODS). „Žiak na konci vyučovacej hodiny otvoril okno a vyskočil. Bolo to naozaj nečakané.“ Rodinný známy, ktorý chcel zostať v utajení prezradil, že za tragédiou môžu byť problémy v rodine. Informáciu potvrdil pre český deník.cz. Chlapec bol „nešťastný z toho, čo sa deje doma a chcel na to upozorniť. Bol to samotár, nikam nechodil, bol často pri počítači. Myslím si, že doma to asi nefungovalo. Je to hrozné, čo sa stalo,“ dodal.

Iný zdroj tvrdí, že chlapcov otec je veľmi prísny. „Mal som s ním už do činenia pred školou. Na mňa pôsobil ako despota.“ Nepochopiteľné konanie školáka je aktuálne v štádiu vyšetrovania. Na mieste sa v utorok nachádzali aj vyšetrovatelia z kriminálky, chlapcovi, ako aj spolužiakom poskytli psychologickú pomoc a vedenie školy sa k incidentu zatiaľ odmietlo vyjadriť.