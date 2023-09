Pre Putinovu dcéru sankcie neplatia: Publikuje v prestížnych vedeckých časopisoch na Západe!

Vladimir Putin zakázal svojej dcére vycestovať na narodeninovú oslavu. (Zdroj: profimedia.sk, TASR/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Spojené štáty americké sa už v apríli roku 2022 rozhodli, že na dcéry Vladimira Putina Katarínu Tichonovovú a Mariju Voroncovovú uvalia sankcie. Postupne sa k nim pridala aj Európska únia, Veľká Británia, Japonsko ale aj Švajčiarsko. Najstaršia dcéra ruského prezidenta Vladimira Putina Marija Voroncovová pracuje ako pediatrička a endokrinologička. Napriek sankciám sa však jej vedecká činnosť objavila v publikáciách v západných krajinách, uviedol telegramový kanál s názvom „Môžem objasniť“.

„Prezidentova najstaršia dcéra Marija Voroncovová, kandidátka lekárskych vied a vzdelaním endokrinologička naďalej publikuje v západných vedeckých časopisoch,“ uviedli na svojom kanáli. Informovali tiež, že jej vedecké články vydali aj americké a švajčiarske vydavateľstvá. „V rokoch 2022 až 2023 vyšli štyri texty Voroncovovej, tri z nich boli zverejnené po vojne a jeden na začiatku februára 2022."

"Voroncovová publikuje články sama, ako aj ako spoluautorka na Moskovskej štátnej univerzite,“ dodali. Od roku 2022 je dokonca dekankou na Moskovskej štátnej univerzite, na lekárskej fakulte a niektorí uvádzajú, že je aj Putinovou poradkyňou v oblasti genetického inžinierstva. Server Obozrevatel.com uviedol, že v roku 2019 vstúpila Marja do spoločnosti New Medical Company (NOMECO), do spoločnosti, ktorá sa špecializuje na projekty spojené s nukleárnou medicínou, ktorá sa „zázračne“ po jej vstupe stala z hroziaceho krachu ziskovou (zisk v roku 2022 dosiahol zhruba 8,3 milióna eur).