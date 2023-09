Americký prezident Biden bude žiadať rozšírenie Bezpečnostnej rady OSN

(Zdroj: SITA/AP Photo/Susan Walsh)

WASHINGTON - Americký prezident Joe Biden vo vystúpení na 78. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku navrhne rozšírenie počtu stálych členov Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN). TASR správu prevzala z webovej stránky denníka The Telegraph, ktorý sa odvoláva na hovorcu americkej Rady pre národnú bezpečnosť Johna Kirbyho.

"Som presvedčený, že prezident Biden o tom povie viac na budúci týždeň," povedal Kirby v rozhovore pre The Telegraph zverejnenom v nedeľu. "Jasne sme povedali, že sa domnievame, že prišiel čas podrobnejšie sa zaoberať architektúrou BR OSN. Myslíme si, že by mala byť viac inkluzívna a viac komplexná," uviedol. Podľa správy Biden presadzuje, aby do rady pridali päť alebo šesť nových stálych členov vrátane Brazílie, Indie, Nemecka, Juhoafrickej republiky (JAR) a Japonska.

archívne video

Zuzana Čaputová sa vo Varšave stretla s prezidentom Spojených štátov Joeom Bidenom (Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová)

Čína môže zohrať konštruktívnu úlohu vo vojne na Ukrajine

Kirby tiež vyjadril presvedčenie, že Čína môže zohrať konštruktívnu úlohu vo vojne na Ukrajine. "Neexistuje veľa krajín, ktoré majú významný vplyv alebo prístup k (ruskému) prezidentovi (Vladimirovi) Putinovi. Čína je jednou z nich," povedal. USA podľa Kirbyho slov podporia úsilie Číny prispieť k ukončeniu vojnu, pokiaľ bude rešpektovať Chartu OSN a územnú celistvosť a zvrchovanosť Ukrajiny a bude brať do úvahy aj postoj tejto krajiny.

BR OSN má v súčasnosti päť stálych členov – Čínu, Francúzsko, Rusko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty. Ďalších desať členov volí Valné zhromaždenie OSN na obdobie dvoch rokov. V súčasnosti sú týmito členmi Belgicko, Dominikánska republika, Indonézia, JAR, Kuvajt, Nemecko, Peru, Pobrežie Slonoviny, Poľsko a Rovníková Guinea.