Nehoda na horskej dráhe v Nemecku: Zranených je niekoľko ľudí

Ilustračné foto (Zdroj: Twitter/The Associated Press)

K incidentu došlo ešte v sobotu večer. Zranení väčšinou utrpeli len modriny, ale tri osoby museli previezť do nemocnice na ďalšie vyšetrenia.Horskú dráhu Höllenblitz (Pekelný blesk) uzavreli až do ukončenia vyšetrovania.Podľa vedúceho atrakcie stál jeden z vozíkov na mieste v momente, keď do neho nie príliš silno narazil druhý vozík, ktorý sa zo zatiaľ neznámych príčin začal pohybovať opačným smerom. Na každom z vozíkov sa nachádzalo približne 30 ľudí, ktorí z nich po zrážke dokázali svojpomocne vystúpiť.

Tohtoročný festival bude trvať o dva dni dlhšie

Höllenblitz je podľa slov vedúceho atrakcie najväčšou pojazdnou krytou horskou dráhou na svete.Na Oktoberfeste v bavorskej metropole Mníchov sa tento rok podľa agentúry AFP očakáva účasť najmenej šiestich miliónov ľudí. Tohtoročný festival bude trvať o dva dni dlhšie než zvyčajne - do 3. októbra, s ohľadom na štátny sviatok pripomínajúci zjednotenie Nemecka.