Predpoveď počasia, ktorá Slovákom dopraje: Pozrite, čo nás čaká najbližšie dni...ale pozor na PIATOK!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - V týchto dňoch panuje na Slovensku ustálené počasie, ktoré je ideálne na outdoorové aktivity či horské túry. Meteorológovia prezradili, či pretrvá aj do budúceho týždňa. A veru áno, teploty šplhajúce sa vysoko nad dvadsať stupňov budú pokračovať.

archívne video

Zaplavené ulice Bratislavy po silnom daždi (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

PONDELOK

Medzi tlakovou výšou so stredom nad juhozápadným Ruskom a tlakovou nížou so stredom medzi Britskými ostrovmi a Islandom k nám bude od juhu až juhozápadu prúdiť veľmi teplý vzduch. Malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Ojedinele prehánky. Veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 22 až 27, v južnej polovici západného a na juhu stredného Slovenska väčšinou 27 až 30 st. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 14 st. Juhovýchodný až južný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), na západe lokálne okolo 10 m/s (35 km/h), v nárazoch do 16 m/s (60 km/h).

(Zdroj: predpovede.sk)

UTOROK

Od západu bude postupovať cez našu oblasť studený front spojený s tlakovou nížou so stredom nad Nórskym morom a Škandináviou. Veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami prehánky alebo dážď. Ojedinele búrky. Na západe a juhu teplo. Najnižšia nočná teplota 17 až 12, na západe 20 až 17 st. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na západe a juhu 23 až 27 st. Prevažne južný, cez deň v západnej polovici západný až severozápadný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h). Pri búrkach vietor zosilnie.

(Zdroj: predpovede.sk)

STREDA

Za studeným frontom sa naše územie bude nachádzať v poli vyššieho tlaku vzduchu. Malá, miestami zväčšená oblačnosť. V noci a dopoludnia miestami hmla alebo nízka oblačnosť. Ojedinele prehánky. Teplo. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami okolo 8 st. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na severe miestami okolo 20 st. Prevažne slabý vietor.

(Zdroj: predpovede.sk)

ŠVRTOK

Medzi tlakovou nížou nad západnou Európou a tlakovou výšou nad východnou Európou k nám začne prúdiť od juhu teplý vzduch. Jasno až polojasno. V noci a dopoludnia miestami hmla alebo nízka oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Veľmi teplo. Najnižšia nočná teplota 16 až 11, v údoliach miestami okolo 9 st. Najvyššia denná teplota 22 až 28 st.

(Zdroj: predpovede.sk)

PIATOK

Bude teplotne nadnormálny. Prevažne polooblačno, postupne veľká oblačnosť a miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Zrána ojedinele hmla. Najnižšia nočná teplota 17 až 11, v údoliach miestami okolo 9 st. Najvyššia denná teplota 22 až 28, postupne 17 až 24 st.

(Zdroj: predpovede.sk)