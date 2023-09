Stretnutie Putina s Kimom: 40-sekundové podanie rúk a severokórejská podpora ruskej svätej vojne, slová experta

Na východe Ruska sa stretli Vladimir Putin a Kim Čong-un (Zdroj: profimedia.sk)

„Rusko vstúpilo do svätého boja za ochranu svojej suverenity a bezpečnosti proti hegemónnym silám,“ povedal severokórejský prezident Putinovi. "Vždy budeme podporovať rozhodnutia prezidenta Putina a ruského vedenia," povedal Kim. "A budeme stáť spolu v boji proti imperializmu." Je si istý, že stretnutie je ďalším krokom, ktorý pozdvihne vzťahy medzi oboma krajinami na novú úroveň.

"Som rád, že vás vidím," povedal Putin, keď Kimovi po príchode na 40 sekúnd podával ruku. „Toto je náš nový kozmodróm.“ Kim prostredníctvom prekladateľa poďakoval Putinovi za pozvanie a za vrelé privítanie. O niečo neskôr obe hlavy štátov navštívili štartovaciu rampu kozmodrómu a videli montáž rakety „Angara“. Kim prejavuje veľký záujem o ruskú raketovú technológiu, povedal Putin prítomným novinárom.

Kremeľ: „Spolupráca v citlivých oblastiach“

Rozhovory budú pravdepodobne zahŕňať aj vojenské témy. "Budeme diskutovať o všetkých týchto otázkach," odpovedal šéf Kremľa na otázku o vojensko-technickej spolupráci medzi oboma štátmi. Ústrednou témou diskusií budú pravdepodobne severokórejské dodávky zbraní Rusku pre jeho vojnu na Ukrajine. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov na otázku len povedal: „Naše krajiny spolupracujú v citlivých oblastiach, ktoré by sa nemali zverejňovať."

Vojenský expert: Severokórejská munícia by toho veľa nezmenila

Severná Kórea by mohla Rusku dodať delostreleckú muníciu a protitankové strely pre svoju vojnu na Ukrajine – to však vojnu pravdepodobne nerozhodne. Podľa západných odhadov Rusko vlani na Ukrajine vystrelilo okolo desať až jedenásť miliónov nábojov. Dodávky zo Severnej Kórey by mohli pomôcť Rusku doplniť zmenšujúce sa zásoby munície. „Prístup k týmto dodávkam pravdepodobne predĺži konflikt, ale je nepravdepodobné, že by zmenil výsledok,“ povedal Joseph Dempsey, výskumník obrany z Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie.