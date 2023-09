Brutálny útok, zúfalý detský krik a krv naokolo: Obyvateľom vnútrobloku v Plzni sa naskytol hororový pohľad

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Oznámenie, že vo vnútrobloku na Technickej ulici v českej Plzni muž útočí na dieťa, ktoré zúfalo kričí a silno krváca, prijali policajti na tiesňovej linke v sobotu zhruba dve hodiny pred polnocou. Sám oznamovateľ sa aj sám vybral prenasledovať páchateľa. Mestskí policajti po príchode na miesto v prvom rade poskytli pomoc zakrvavenému šesťročnému chlapčekovi a vzhľadom na na jeho stav privolali záchranku. Tá už bola na ceste, lebo rýchlo zareagovali aj svedkovia strašného incidentu a volali ju už skôr. Pred tým, ako dorazila, dobité a šokované dieťa upokojovali mestskí strážnici vo svojom aute a poskytli mu prvotné ošetrenie. Ďalší dvaja aj vďaka oznamovateľovi medzitým dopadli opitého násilníka a odovzdali štátnym policajtom. Nemocnica vzhľadom na vek chlapčeka neposkytla bližšie informácie o rozsahu jeho zranení. O prípade informuje portál Krimi Plzeň.

"Nikdy som nevidela nič také príšerné, ten muž toho malého zdvihol a udrel s ním o zem, úplne ako s kusom handry, myslela som, že ho chce zabiť," popísala pre portál hororovú situáciu svedkyňa udalosti. Dieťa utrpelo mnohopočetné poranenia, krvácalo na viacerých miestach na hlave a malo pomliaždené ruky. Nie je vylúčené, že mu ich agresor aj zlámal. Podľa informácií portálu by bol agresorom priateľ chlapcovej mamy a bol pod vplyvom alkoholu. Umiestnili do do policajnej cely.