Vypätá situácia v Chorvátsku: Na hraniciach ostalo vyše 600 migrantov! Problém sa týka celej Európy, zdôraznil minister Božinović

Chorváti zatvorili svoje hranice pred migrantmi (Zdroj: Twitter/Stanimir Petkov)

ZÁHREB – Chorváti sa počas dnešnej noci rozhodli pre radikálne kroky. Situácia s migrantmi bola už tak neúnosná, že sa rozhodli vziať veci do vlastných rúk. S úderom polnoci zavreli všetky hraničné priechody. Len do dnešného rána ostalo stáť na hraniciach viac ako viac ako 500 migrantov.

archívne video

Spoločné hliadky slovenských a maďarských policajtov (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

Súčasná situácia v oblasti migračnej krízy je z hľadiska Chorvátska očividne neúnosná. Ako informuje Jutarnij, z tohto dôvodu sa krajina rozhodla pre radikálne riešenie s tým, že v dohľadnej dobe sa bude snažiť problém vyriešiť čo najefektívnejším spôsobom. Od polnoci počnúc dnešným dňom, ostalo na chorvátskych hraničných priechodoch okolo 600 migrantov.

Hraničné priechody

Chorvátsky minister vnútra Davor Božinović počas dnešného dňa uviedol, že celá Európa čelí migračnému tlaku, pretože milióny ľudí z Afriky a Blízkeho východu vidia svoju budúcnosť práve na európskom kontinente.

(Zdroj: Getty Images)

"Len počas uplynulej noci sme zabránili vstupu na územie Chorvátskej republiky okolo 600 nelegálnym migrantom. Je to neuveriteľné číslo. Všetci ľudia, ktorí vstúpia na naše územie, majú v súlade s európskou legislatívou určité práva a my ich rešpektujeme," povedal s tým, že pravidlá si nastavia sami Chorváti. Ako pokračoval, migrantov budún posielať do registračných stredísk.

Proti sú domáci

Jedno z migračných centier by malo byť zriadené v Dugi Do pri Krnjaku v okrese Karlovac na mieste bývalého vojenského cvičiska. Chorvátske úrady sa tu však stretli s veľkým odporom domáceho obyvateľstva, ktoré si neželá, aby sa opustené cvičisko zmenilo na centrum pre ľudí bez dokladov.

(Zdroj: Getty Images)

"Je v záujme všetkých, aby migranti boli presídľovaní z centier miest a parkov. V zariadeniach nad Krnjakom môžeme vykonávať všetky administratívne úkony v súlade s európskou a národnou legislatívou, a na druhej strane, vytvárať vhodné podmienky, aby to naši občania pocítili čo najmenej," predostrel šéf rezortu vnútra a zároveň jeden z podpredsedov súčasnej chorvátskej vlády.

Zvýšená miera kriminality

Božinović poznamenáva, že migračný tlak, ktorému čelí celá Európa, nemôže zmiznúť zo dňa na deň. Okrem zvýšeného počtu utečencov na všetkých trasách sa však zvýšil aj počet zatknutých prevádzačov."Polícia tento rok zatkla vyše 850 pašerákov, čo je rekordný počet. Pašerácke reťazce, ktoré fungujú mimo Európy, si vždy nájdu ľudí, medzi nimi aj našich občanov, ktorí sú za nemalý obnos peňazí pripravení pracovať proti záujmom svojej krajiny," vyjadril Božinović na záver svoje sklamanie.