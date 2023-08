V Iraku pri protiteroristickej operáci v boji proti IS padol francúzsky vojak

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

PARÍŽ - Pri "protiteroristickej operácii" v Iraku prišiel v pondelok o život člen elitného francúzskeho komanda. V utorok to oznámila kancelária francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Informuje agentúra AFP.