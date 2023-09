Senátor Menendez je opäť obžalovaný z korupcie, našli uňho zlaté tehly

(Zdroj: SITA/(U.S. Attorney's Office via AP)

NEW YORK - Americký senátor Robert Menendez z New Jersey, ktorý je členom Demokratickej strany a šéfom Senátneho výboru pre zahraničné vzťahy, je už druhýkrát obžalovaný z korupcie. V piatok to oznámilo americké ministerstvo spravodlivosti, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a AP.