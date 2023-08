V štáte New York zaútočil medveď na maloletého chlapca pred rodinným domom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Medveď čierny v utorok zaútočil na sedemročného chlapca pred rodinným domom v meste Bedford v americkom štáte New York. Dieťa neutrpelo život ohrozujúce zranenia, previezli ho však do nemocnice. Informovali o tom tamojšie úrady, píše agentúra AP.