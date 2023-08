Ohavný prípad v Česku: Vodič taxíku napadol dve Ukrajinky, jedna skončila v bezvedomí a so zlomenou čeľusťou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Obec Plasy sa ešte stále spamätáva z brutálneho útoku na dve matky Ukrajinky, ku ktorému došlo dňa 13. augusta počas obecných osláv. Incident má na svedomí vodič taxíku, ktorý ženy napadol len preto, že boli ukrajinskej národnosti. Ako informujú Novinky.cz, prípad už vyšetruje polícia.

Deti ako svedkovia

Obeťami útoku boli dve matky, ktoré sedeli pri ceste a rozprávali sa. Náhle pri nich zastavilo auto a vodič sa spýtal, či sú z Ukrajiny. Keď mu odpovedali súhlasným pokývaním hlavy, vodič kúsok ďalej odstavil auto a vrátil sa. Lilia (34) a Tetiana (44) nemohli tušiť, že sa schyľuje k najhoršiemu. Taxikár na ne fyzicky zaútočil. Všetko to videli aj ich deti (11 a 2), ktoré boli v tom čase pri nich.

"Vybrali sme sa s deťmi na kolotoče. Potom sme sa sadli s Lily na obrubník a rozprávali sa. Zastavila u nás staršia Škoda Octavia s prívesným vozíkom a pán za volantom sa pýtal, či sme z Ukrajiny. Potom poodišiel pár metrov, nechal naštartované auto a vrátil sa k nám," začala opisovať Tetiana s tým, že pred samotným útokom im začal taxikár najprv nadávať.

Napadnutie

Tetiana vôbec nečakala, že za bieleho dňa a počas osláv, keď je vonku toľko ľudí, ju muž napadne. Presne to sa však stalo. "Najskôr som dostala tri rany päsťou do tváre. Keď som následne spadla, začal ma ťahať za vlasy. Potom sa vrhol na Lily," opisovala.

Manětínsko, Plasy, Střela... miluji to tam, mám tam přátele, žije tam mnoho fajn a aktivních lidí... a nejspíš taky takovéhle prase.

Když někdo zmlátí ženu, je úplně jedno co bylo příčinou. Doufám, že se mi jméno "hrdiny" povede zjistit.https://t.co/WXCZ2ToPMF — Láďa Bambus Plzeňský (@BPlzensky) August 23, 2023

Keď útočník bil jej kamarátku, rýchlo sa rozbehla k jeho autu, ktoré bolo celý čas naštartované. Vybrala zo zapaľovania kľúč a chcela zavolať políciu. "Vtedy sa zozadu priblížili ďalší dvaja muži, ktorí do mňa sotili a kľúč mi vypadol. Jeden z nich ho zobral, naštartoval a utiekol. To už k nám mierili dve mladé dievčatá s chlapcom a volali políciu so záchrankou, pretože Lily bezvládne ležala na zemi a z tváre jej tiekla krv," pokračovala Tetiana.

Polícia

Mužom zákona poskytla Tetiana fotku vozidla s poznávacou značkou a podrobne im útočníka popísala. Hovorkyňa polície Eva Červenková povedala, že jej kolegovia preverujú všetky okolnosti prípadu. Nechcela však komentovať, či už podozrivého vypátrali. Následky po útoku utrpeli obe ženy. Tetiana skončila s viacerými modrinami a opuchmi.

Horšie na tom bola jej kamarátka, ktorú museli v bezvedomí previesť do nemocnice v Plzni. Po prebratí povedala, že si takmer na nič nepamätá, len to, ako aj ona dostala tri rany päsťou do tváre. Lily mala utrpieť otvorenú zlomeninu čeľuste, mala zlomenú aj lícnu kosť a malé kostičky v nose.

Možná súvislosť

Ukrajinky nechápali, prečo na nich taxikár z ničoho nič zaútočil. Do českej republiky utiekli z Ukrajiny len pár týždňov po spustení ruskej invázie. Podľa svojich slov nemajú s nikým žiadny spor. Je však možné, že to má súvislosť s prípadom, ktorý sa odohral len nedávno.

Mladý Ukrajinec v Plzni brutálne znásilnil a pokúsil sa zabiť len 15-ročné dievča. "Ten prípad vzbudil nenávisť voči Ukrajincom. Celý čas sme boli zavreté na ubytovni, báli sme sa chodiť von," hovorí Tetiana. Podľa starostky Evy Kantor Pořádkovej patria Plasy k lokalitám s najvyšším počtom ukrajinských utečencov na obyvateľa. Len na mestskej ubytovni ich má byť cez dvesto.