Väčšina Nemcov nie je so Scholzom spokojná, napriek tomu je druhým najobľúbenejším politikom

Olaf Scholz (Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber))

BERLÍN - Väčšina Nemcov je v súčasnosti nespokojná s tým, ako kancelár Olaf Scholz vedie ich krajinu. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu, o ktorého výsledkoch informovala v piatok agentúra Reuters. Nespokojnosť so Scholzom vyjadrila nadpolovičná väčšina Nemcov vôbec prvýkrát od jeho predvlaňajšieho nástupu do funkcie.