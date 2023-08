USA potrestali tri firmy spojené so slovenským občanom: Predaj zbraní z KĽDR do Ruska

(Zdroj: SITA/AP/Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kremlin Pool, Getty Images)

WASHINGTON – USA v stredu uvalili sankcie na tri firmy spojené so sieťou, ktorá obchádza sankčné opatrenia voči Severnej Kórei (KĽDR) a snaží sa podporovať jej obchody so zbraňami s Ruskom. Uviedlo to v oznámení americké ministerstvo financií.