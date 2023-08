Rusko by bezpečnostnou spoluprácou so Severnou Kóreou porušilo sériu rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN

(Zdroj: SITA/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

WASHINGTON - Rusko by bezpečnostnou spoluprácou so Severnou Kóreou porušilo sériu rezolúcií Bezpečnostnej rady (BR) OSN. Uviedlo to v utorok americké ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na výzvu Moskvy a Pchjongjangu na užšiu vzájomnú spoluprácu vo vojenskej oblasti. Správu sme prevzali z agentúry AFP.