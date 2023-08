Energetická kríza v Európe sa neskončila, iba sa zmiernila: Stále by sme mali znižovať spotrebu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ESSEN - Energetická kríza v Európe sa ešte neskončila, aj keď situácia sa do určitej miery zlepšila. Spotrebitelia by preto mali pokračovať vo svojom úsilí znižovať spotrebu energií. Uviedla to v stredu nemecká energetická spoločnosť E.ON. Informovala o tom agentúra Reuters.