Česko obnovuje vzťahy s Afrikou: Po 20 rokoch privítalo odtiaľ hlavu štátu

Petr Pavel (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

PRAHA - Africké krajiny často nemajú inú alternatívu, než spolupracovať s Ruskom alebo Čínou. Čím viac možností na spoluprácu im ponúknu európske štáty, tým bude menší priestor na negatívne pôsobenie z týchto krajín. Povedal to český prezident Petr Pavel, ktorý v pondelok na Pražskom hrade privítal mozambického prezidenta Filipeho Nyusiho.

Nyusi je prvým africkým prezidentom po 20 rokoch, ktorého česká hlava štátu privítala v ČR. Podľa Pražského hradu ide o súčasť Pavlových snáh o aktívnejšiu a sebavedomejšiu českú zahraničnú politiku. Zámerom je reštartovať diplomatické vzťahy s africkými krajinami. To je podľa českého prezidenta strategickou prioritou pre celý demokratický svet.

Vojna bola jedna z hlavných tém

"Ak to neurobíme, ešte viac uvoľníme priestor Rusku, Číne a ďalším autoritárskym režimom," vysvetlil. "ČR by sa nemala báť v tomto ohľade hrať výraznejšiu rolu. Máme k mnohým africkým krajinám bližšie aj vďaka tomu, že nie sme zaťažení koloniálnou minulosťou," myslí si Pavel. Cesty do Afriky podľa Pražského hradu plánujú v blízkej budúcnosti aj ďalší českí predstavitelia. Postoj oboch štátov k vojne na Ukrajine bol jednou z hlavných tém spoločného rokovania. Nyusi zdôraznil, že s ruskou inváziou Mozambik nesúhlasí a chce, aby sa vojna skončila čo najskôr. Dodal, že "konflikt musí byť ukončený dialógom".

Rozdielni názor

Podľa Pavla v tejto otázke nenarazili na zásadný rozpor. "To, že máme na možné riešenie vojny na Ukrajine trochu odlišný prístup, je dané tým, že my sa prirodzene cítime ohrození bezpečnostne, lebo vojna je nám bližšie," povedal Pavel. Mnohé africké krajiny sa však podľa neho cítia ohrozené existenčne, napríklad pre dodávky obilia či iných komodít, ktoré im dodávalo Rusko alebo Ukrajina.

Návšteva Brna

Nyusi sa v úvode prihovoril po česky. Vyzdvihol, že český národ pomohol jeho krajine dospieť k nezávislosti. Od Portugalska ju získala v roku 1975. Mozambik má podľa neho veľký potenciál a privítal by investície z ČR. Zaujíma sa napríklad o nové skúsenosti v oblasti pôdohospodárstva a obchodu.

Mozambický prezident sa v utorok stretne so zástupcami vlády a oboch komôr parlamentu. Na záver návštevy odcestuje do Brna, kde okrem rokovania s miestnymi politikmi navštívi aj Univerzitu obrany, na ktorej pred takmer 40 rokmi študoval strojné inžinierstvo. Pavel pripomenul, že v ČR študovalo viacero afrických politikov vrátane niektorých členov mozambickej delegácie.