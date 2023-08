Ožratá seniorka (66) za pár minút spôsobila dve dopravné nehody! Najprv nevedela vyparkovať, potom... FOTO tragikomédie

Takto dopadlo auto opitej vodičky (Zdroj: Facebook/Policie České republiky)

V posledný júlový deň sa v českom meste Napajedla odohrali dve tragikomické nehody. Obe spôsobila staršia vodička. Najprv sa jej nepodarilo odísť z parkoviska na svojom peugeote, keď nezaradila spiatočku a namiesto cúvania išla vpred, prešla cez obrubník a narazila do plotu. Následne začala cúvať, ale v ceste jej stálo ďalšie zaparkované vozidlo, ktoré vytlačila až na cestu a pokračovala v jazde.

Ďaleko ale nezašla. Po zhruba jednom kilometri nedala prednosť v jazde traktoru, keď chcela odbočiť, a narazila do neho. "Vodič traktora sa zrážke ešte všemožne snažil zabrániť, no i tak ešte sám narazil do stĺpu verejného osvetlenia a reklamnej tabule," informovala česká polícia.

Žena po incidente nafúkala tri promile a s menším zranením bola prevezená do nemocnice. Celková škoda bola odhadnutá na takmer 100-tisíc českých korún (4166 eur). Okolnosti dopravnej nehody preverujú tamojší dopravní policajti.