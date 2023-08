Hrozivý útok v chorvátskom Trogire: Muž sa kúpal s bábätkom, keď ich ohrozil živočích, od ktorého by ste to nikdy nečakali

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TROGIR - Hrozivý útok zažil jeden obyvateľ mesta Trogir na pobreží Chorvátska spolu s dcérou, keď na nich zaútočil živočích, od ktorého by to nikdy nečakali - korytnačka. Tá ale zrejme len nasledovala svoj materinský inštinkt, keď chránila svoje, ešte nevyliahnuté potomstvo.

Nemenovaný miestny obyvateľ tento týždeň zažil počas potápania so svojou malou dcérou krušné chvíle. Keď bol pod hladinou, zbadal veľkú korytnačku, ktorá podľa odhadov mohla vážiť až 50 kg. Bola agresívna a zaútočila na nich. Zrejme chránila vajíčka, ktoré v blízkosti nakládla. "Bola to samica a predpokladám, že niekde zniesla vajíčka. Preto bola agresívna," uviedol dotyčný muž pre denník 24sata.

Podľa jeho slov išlo o prvé kúpanie v mori jeho bábätka. Preto ho po incidente rýchlo odniesol späť manželke na pláž. "Keby zranila moju malú, nikdy by som si to neodpustil. Hneď po tom, ako som dostal svoje dieťa do bezpečia, sa ku mne korytnačka priblížila a chcela ma chytiť do papule," pokračuje.

(Zdroj: Getty Images)

Nikomu sa našťastie, nič nestalo, na rozdiel od ženy, ktorá sa kúpala na pláži na ostrove Čiovo. Tam na ňu na plytčine zaútočila korytnačka hlavatá a pohrýzla ju do chrbta. Rana merala až 12 centimetrov. Korytnačky bežne na ľudí neútočia, deje sa tak väčšinou len v prípade, keď sa cítia ohrozené kvôli nakladeným vajciam.