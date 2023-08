Egypťania vo veľkom bojujú so žralokmi: Môže to ovplyvniť turizmus v krajine

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

HURGADA - Po júnovej tragédii, keď v egyptskej Hurgade usmrtil žralok mladého Rusa, sa rozmáha nový trend. Egypťania vo veľkom lovia a zabíjajú žraloky. So svojimi "úspechmi" sa potom chvália na verejnosti. Odborníci však varujú, že to je nebezpečné, pretože to ovplyvňuje život v Červenom mori. Nakoniec to môže ovplyvniť aj cestovný ruch v krajine.