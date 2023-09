Zo skládky pri Prievidzi odviezli ďalších 36 nádob s rádioaktívnym materiálom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Rádioaktívny materiál bol v pevnom skupenstve vo forme tabliet a prášku. V piatok (22. 9.) podvečer nádoby previezli do spoločnosti JAVYS. Podľa Žiakovej v nich bol delegovaný urán 238. "Radi by sme zdôraznili, že namerané žiarenie bezprostredne neohrozovalo obyvateľov obce. Nebezpečenstvo pre zdravie by predstavovali iba v prípade priamej fyzickej neodbornej manipulácie s nimi," priblížila v sobotu Žiaková.

V priestoroch staršieho poľnohospodárskeho družstva v Nedožeroch-Brezanoch našli policajti v pondelok (18. 9.) väčšie množstvo odpadu vrátane rádioaktívneho materiálu a výbušnín. S vyšetrovaním začala enviropolícia z dôvodu, že malo dochádzať k porušovaniu predpisov v oblasti nakladania s odpadmi. Muža, ktorý mal odpad skladovať, zobral vo štvrtok (21. 9.) súd do väzby. Je stíhaný pre prečin neoprávneného nakladania s odpadmi.