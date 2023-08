Šialenstvo zachytené na VIDEU: Cestný pirát si to kosil po vozovke viac ako 300 km/h! Okolité autá boli preňho kužele

Vodič sa rútil na motorke po ceste prvej triedy viac ako 300 km/h (Zdroj: YouTube/Policie ČR)

ČESKÝ KRUMLOV/LIPNO – Videá o nevhodnej jazde a prekročení rýchlosti uverejňuje slovenská aj česká polícia takmer na dennej báze. Niekedy sa však objaví šialenec, ktorý ide úplnú hranu a navyše na ceste, ktorá nie je diaľnicou. Katastrofa číhala na každom rohu, no on si to pri vysokej rýchlosti očividne užíval.