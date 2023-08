Škandál v Nemecku! Ministerka hľadá nového fotografa, na rozprávkový plat sa mu poskladajú občania

Nemecká ministerka pre životné prostredie Steffi Lemkeová (55) (Zdroj: SITA/AP/Hiro Komae)

archívne video

Saková a Dolinková sa nezdajú, na pódiu v Trebišove to roztočili za asistencie skupiny Drišľak (Zdroj: Facebook/Zuzana Dolinková)

Nemecká ministerka životného prostredia, ochrany prírody, jadrovej bezpečnosti a spotrebiteľa Steffi Lemkeová (55) zrejme nežije v súčasnom svete. V opačnom prípade by totiž rozhodne nehľadala nového fotografa a neponúkala mu kráľovský plat. Fotografi, ktorí pracujú pre vládnych predstaviteľov majú všeobecne vyššie platy, ako ich kolegovia, no číslo, ktoré ponúka Lemkeová svojmu budúcemu zamestnancovi by zrejme aj vás posadilo na stoličku.

Ako informuje nemecký Bild, nemecký rezort životného prostredia hľadá profesionálneho fotografa, ktorí by sprevádzal ministerku a Zelených na oficiálnych stretnutiach a fotil ich. "Veľké fotenie by sa konalo raz až dvakrát do roka," uvádza sa v inzeráte, ktorý poskytol nemecký denník. "Ministerka (Steffi Lemkeová) by mala byť zachytená vo viacerých sériách fotiek. Tie, by mali byť spravené minimálne na troch miestach, pri rôznych svetelných podmienkach a v inom outfite. V tomto prípade tu pomôže vizážista," uvádza sa ďalej.

Daňoví poplatníci

Rezort odhaduje, že za zákazku by zaplatil zhruba 150-tisíc eur. Navyše, ak by sa predĺžila (dvakrát vždy o jeden rok), odhadované náklady sa zrejme ešte navýšia. Prezident Združenia nemeckých daňových poplatníkov Reiner Holznagel (47) celý inzerát kritizuje so slovami, že "pre bežného občana, ktorý platí dane, je ťažké pochopiť, že by mal platiť politikom aj za vizážistov a hairstylistov. Tieto náklady by si mali zaplatiť politici zo súkromných účtov," dodal rozhorčene.

La ministre allemande de l'environnement, de la conservation de la nature, de la sûreté nucléaire et de la protection des consommateurs, Steffi Lemke, recherche de toute urgence un photographe.



Il devra non seulement photographier Lemke lors de réunions officielles, mais aussi… pic.twitter.com/XELN7UvMN6 — Claire L. - La France est éternelle (@FrSaintLouis) August 1, 2023

Lemkeová ide podľa ľudu cez čiaru, no ani zďaleka sa nechytá na vicekancelára a ministra hospodárstva Roberta Habeka, ktorý platí svojmu fotografovi aj 400-tisíc eur.