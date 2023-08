Neuveriteľná drzosť: Ruský pár ukradol z luxusného hotela všetko, čo im prišlo pod ruku, aj viac ako 35 kilogramov jedla

Ruskí turisti ukradli z luxusného tureckého hotela všetko čo im prišlo pod ruku (Zdroj: Twitter/Nexta)

Incident sa stal v luxusnom päťhviezdičkovom tureckom hoteli v Antalyi Granada Luxury Belek. Na videu im personál dohovára, že to čo spravili, si jednoducho nemôžu dovoliť. Ruský manželský pár následne argumentuje, že všetko jedlo od hotela „dostali“ a majú to predsa z reštaurácie, tak im to nepríde vôbec neúctivé, tak ako im to vyčítal hotelový personál. „On doslova vyraboval celý hotel,“ zaznie z úst jednej z chyžných.

Keď sa personálu podarí ukradnuté potraviny zhromaždiť na hotelovej izbe, nedokážu uveriť vlastným očiam. Ruský pár ukradol doslova všetko. Vrátane čajov, sýtených nápojoch v plechovkách, cukru, slaných tyčiniek, malých balení masla ale aj medu, niekoľko kilogramov sušeného ovocia, niekoľko kilogramov jabĺk ale aj šampóny, sprchovacie gély a odličovacie tampóny. V alobale zrejme ukradli aj jedlo z bufetových stolov. Dokonca sa nehanbili ukradnúť aj hotelové uteráky, na ktoré poukázala aj chyžná, so slovami, že im počet nesedel. Spolu sa im tak podarilo nazhromaždiť a ukradnúť vyše 35 kilogramov jedla.

Typical situation, Russians in Turkey are evicted from the hotel. pic.twitter.com/eaniGwhbkm — NEXTA (@nexta_tv) August 1, 2023

Luxusný hotel Granada Luxury Belek v tureckej Antalyi (Zdroj: Google Maps)

Z videa nie je možné usúdiť, či boli hostia vyhodení z hotela, no niektoré komentáre túto informáciu potvrdili. Hotelový personál si údajne podozrivý pár už všimol skôr, no pár dní ich sledovali, aby si podozrenie aj sami overili. Turecko je obľúbenou ruskou destináciou, pretože je to jedna z mála krajín, kam môžu vycestovať na dovolenku.