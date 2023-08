Žena varuje turistov pred vreckovými zlodejmi: Detaily ich praktík, vyhľadávajú najmä tento typ dovolenkárov

(Zdroj: TikTok/cittadininondistratti2)

"Pozor, vreckár!" je Poliovej fráza, ktorá je taká populárna, že bola zremixovaná aj do tanečnej skladby. Rodená Benátčanka bojuje s vreckovými zlodejmi už najmenej tridsať rokov a založila organizáciu Cittadini Non Distatti (Nerozptyľovaní občania). Tvoria ju dobrovoľníci, ktorí odhaľujú a nakrúcajú podozrivých vreckových zlodejov. Videá potom posielajú polícii v snahe bojovať proti nárastu krádeží po pandémii koronavírusu, píše Washington Post. Na TikToku má skupina aktuálne vyše 600-tisíc sledovateľov.

Monica dúfa, že väčšia informovanosť pomôže minimalizovať škody a znížiť straty turistov. "Ak vás okradnú a nepôjdete okamžite na políciu, zlodej zostane na slobode," upozornila. Vreckoví zlodeji vyhľadávajú roztržitých a nevedomých cestovateľov. Hľadajú cennosti ako fotoaparáty, značkové kabelky, telefóny, drahé šperky alebo množstvo nákupných tašiek, ktoré turisti nechávajú na očiach druhých.

Videá zlodejov zdieľané stránkami ako Cittadini Non Distratti ukazujú, ako niektorí z nich používajú bundy prehodené cez ruky, aby zamaskovali pohyby rúk. Niektorí pracujú v tímoch, pričom využívajú jednu osobu na rozptýlenie svojho cieľa, zatiaľ čo druhá kradne. Zvyknú používať aj klobúky či rozopnuté košele. Súčasťou skupiny bývajú aj tehotné ženy, ktoré v prípade odsúdenia dostávajú miernejšie tresty.

Vreckoví zlodeji často narážajú do ľudí, púšťajú predmety na chodník alebo rozlievajú nápoje v snahe vyvolať chaos a rozptýlenie. Tieto situácie ponúkajú príležitosť zaskočiť turistov nepripravených. Tí by sa mali snažiť udržiavať odstup od ostatných a dávať si pozor na svoje osobné veci. Hotelové trezory sú dobrým miestom na uloženie pasov či iného cenného tovaru. Dovolenkári by mali obmedziť počet vecí, ktoré nosia pri sebe a ak je potrebné nosiť tašku, je dobré použiť takú, ktorá sa zapína na zips alebo sa inak bezpečne zatvára.