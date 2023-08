Obrovská rodinná tragédia: Matka nechtiac amputovala dcérke (†6) nohu, dievča zraneniam podľahlo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa polície v piatok ráno prišli k Lake Pleasant neďaleko Maricopy dve rodiny. Dvanásť ľudí (z toho šesť detí) sa chcelo zabávať na wakeboarde a tak vzali loď na jazero.

O niekoľko hodín neskôr už matka bola za kormidlom. To viedlo k tragickej nehode. Žena zrýchlila, vytiahla manžela na wakeboard. Potom dcéru zasiahla vrtuľou. Podľa polície si nikto nevšimol, že dievča predtým spadlo do vody.

"Keď sa loď pohybovala dopredu, dieťa prešlo a utrpelo reznú ranu na nohe," uviedol podľa miestnej televízie Fox 10 policajt z miestneho úradu šerifa.

Keďže príjem mobilného telefónu na mieste je veľmi zlý, rodina sa pôvodne nemohla dostať k záchrannej službe.

Iní vodáci pomohli dievča dostať z vody a odviezli ho do prístavu. Hasiči prišli neskôr. Jedna žena, ktorá bola tiež pri jazere, povedala americkej televízii CBS: "Priala by som si, aby bolo niečo, čo by som mohla urobiť lepšie, alebo by som mohla zbaviť ich smútku. Ale strata dieťaťa je srdcervúca.“

Ďalší muž, ktorý bol na mieste, povedal: „Je to hrozné. Len cítim s rodinou, ktorej sa to stalo. Naše modlitby sú s nimi."

Polícia incident vyšetruje, no zdôrazňuje, že predpokladá, že išlo o tragickú nehodu. Na lodi tiež nedošlo k porušeniu bezpečnostných pravidiel. K dispozícii boli napríklad záchranné vesty, hasiace prístroje a ďalšia povinná výbava.