Poľsko, Litva a Lotyšsko sa zhodli: Hrozia Bielorusku pre Wagnerovcov zatvorením hraníc

(Zdroj: SITA)

VARŠAVA - Poľsko, Litva a Lotyšsko by sa mohli spoločne rozhodnúť zavrieť svoje hranice s Bieloruskom, ak by tam došlo k nejakým závažným incidentom zo strany ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny. Povedal to vo štvrtok poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski, informuje správa agentúry Reuters.