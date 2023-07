Maternica na prenájom? Taliansky parlament schválil kriminalizáciu náhradného materstva v zahraničí

Senát potvrdil dôveru vláde premiérky Meloniovej (Zdroj: SITA/AP Photo/Alessandra Tarantino)

RÍM - Talianski zákonodarcovia v stredu podporili návrh zákona o rozšírení zákazu náhradného materstva aj na páry, ktoré ho vyhľadajú v zahraničí. Informuje agentúra AFP a denníka The Guardian.

Návrh zákona schválila Poslanecká snemovňa 166 hlasmi za a 109 proti. Teraz o návrhu bude hlasovať Senát, horná komora parlamentu. Podľa legislatívy z roku 2004 každému, kto sa v Taliansku zapojí do náhradného materstva, hrozí väzenie na tri mesiace až dva roky a pokuta od 600 000 eur do jedného milióna eur. Kritici rozšírenie zákazu aj na zahraničie považujú za protiústavné.

archívne video Gynekologička Alexandra Kruštúfková o zabezpečení bezpečnosti pri pôrodoch

Gynekologička Alexandra Kruštúfková o zabezpečení bezpečnosti pri pôrodoch (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Vládna poslankyňa Elisabetta Gardiniová (FdI) v stredu odsúdila náhradné materstvo ako "maternicu na prenájom", ktorá "poburuje dôstojnosť žien a pošliape práva detí". Správy z médií naznačujú, že prevažnú väčšinu záujemcov tvoria bezdetné heterosexuálne páry. Nový návrh však vyvolal poplach aj medzi LGBTQ aktivistami, ktorí varovali pred narušením občianskych práv.

Meloniovej pravicovej vládu kritizujú

Meloniovej pravicovej vládu kritizujú aj za to, že namiesto riešenie skutočných problémov, sa venuje veciam, ktoré dokáže ľahko presadiť v parlamente. Problém náhradného materstva súvisí s chýbajúcim zákonom, ktorý by uznával deti párov rovnakého pohlavia. V ich rodných listoch je zapísaný iba biologický rodič a v prípade registrovaného partnerstva to ich reálnych rodičov núti absolvovať zdĺhavý a nákladný proces adopcie.

Samosprávy v niektorých mestách vrátane Milána, Turína a Padovy tiež registrovali deti párov rovnakého pohlavia počaté v zámorí prostredníctvom náhradného materstva. Smernica ministerstva vnútra z marca to však obciam zakázala a mená druhého z rodičov sú odvtedy vymazávané z mestských registrov.

Páry rovnakého pohlavia môžu uzavrieť civilné zväzky v Taliansku už niekoľko rokov, ale nemôžu sa sobášiť ani adoptovať deti. Medicínsky asistovaná reprodukcia (IVF), pri ktorej sa používa darované vajíčko alebo spermie, je legálna iba pre heterosexuálne páry, nie pre páry rovnakého pohlavia alebo slobodné ženy.