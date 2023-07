Rímska radnica zvažuje obmedziť prístup k Fontáne di Trevi

Fontána Di Trevi (Zdroj: SITA)

RÍM - Prístup k rímskej Fontáne di Trevi by mal byť obmedzený a kontrolovaný. V piatok to povedal člen mestskej rady Alessandro Onorato. TASR informuje podľa správy agentúry ANSA.

Onorato reagoval na video na sociálnych sieťach, na ktorom sa muž štverá na sochy fontány a kúpe sa v jej vode. "Neslušné predstavenie pri Fontáne di Trevi minulú noc je v poradí už desiate. Ďalší turista zosmiešňuje historické a kultúrne dedičstva nášho mesta a porušuje naše pravidlá. To už nie je možné tolerovať," povedal Onorato. Označil to za barbarstvo a za znepokojujúci označil aj potlesk prítomných. "Turisti si nemôžu beztrestne robiť, čo chcú. Toto nie je cestovný ruch, ktorý potrebujeme. Pamiatky si treba vážiť a štát by nám v tom mal pomáhať," dodal.

(Zdroj: Getty Images)

Po viacerých neprístojnostiach fontánu v minulosti doplnila sklenená bariéra, aby sa v nej nedalo kúpať. Neskôr bola odstránená, teraz radnica uvažuje o jej obnovení. Fontána di Trevi bola dokončená v roku 1762. Dotvára priečelie paláca Poli, ktorý akoby vyrastal zo skál nad fontánou. Je vyhľadávaným cieľom turistov, ktorí sa pri nej fotografujú a hádžu do nej mince. Ročne to býva asi jeden a pol milióna eur. Takto získané peniaze dostáva katolícka organizácia Caritas na pomoc núdznym. Je obľúbená aj medzi filmármi: objavila sa vo filmoch Prázdniny v Ríme, Sladký život, Zaľúbený blázon a mnohých ďalších. Práve vo Felliniho Sladkom živote sa objavila ikonická scéna nočného kúpania vo fontáne.