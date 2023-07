Bohatí Rusi majú sankcie na háku: Cestujú ešte viac, ako pred rokmi, TOTO sú ich top destinácie

Sankcie vyhnali ruských dovolenkárov do iných krajín (Zdroj: Getty Images)

Medzi ruským a ukrajinským predstaviteľom vypukla v Ankare potýčka (Zdroj: Facebook/Oleksandr Marikovski)

Sankcie uvalené na Rusko trvajú už stovky dní. Mimo nákupu zahraničných tovarov tak ruskí občania strácajú aj donedávna jednoduchý prístup k zahraničným službám. Medzi krajiny, ktoré sa proti ruskej agresii postavili však patria aj tie, ktoré boli ešte donedávna cieľom ruských dovolenkárov.

Ani uvalené sankcie, či čiastočná odstávka cestovného ruchu pre ruských občanov však nie sú stopercentné. Bohatí Rusi tak v tomto roku cestujú viac, ako tomu bolo v roku 2019. Podľa spoločnosti Forward Keys sa jednou z nových cieľových destinácií ruských dovolenkárov stal práve Egypt. Na dovolenku do rezortov severoafrickej krajiny sa tak v roku 2023 vydalo až o 181% viac Rusov, ako tomu bolo pred štyrmi rokmi, informuje poľský portál Kobieta.

(Zdroj: Getty Images)

Ruské ruble sa rozhodli vyťažiť aj rezorty na tureckom pobreží, pričom cestovný ruch do tejto obľúbenej destinácie v Rusku stúpol až o 144%. Bohatí Rusi sa neštítia ani drahších destinácií, a tak v roku 2023 do tropických Maldív vycestovalo až o 137% viac ruských turistov, ako tomu bolo v roku 2019.

Ruských turistov vítajú aj Spojené arabské emiráty (nárast o 108%) či juhoázijské Thajsko (nárast o 81%). Vymenovaním týchto destinácií však zoznam ani zďaleka nekončí. Mnohí turisti sa rozhodli napríklad aj pre lacnejšiu dovolenku v Gruzínsku.

(Zdroj: Getty Images)

Gruzínci sa delia na dva tábory: Jedni Rusov vítajú, iní im dajú svoj hnev pocítiť

Martyna Kaczmarzyk-Mamasakhlisi, Poľka žijúca v Gruzínsku už viac, než 10 rokov tvrdí, že počet ruských turistov sa v krajine výrazne nezmenil. Po miernom úbytku rekreantov spôsobenom pandémiou Covid-19, či zákazu letov z Ruska sa čísla ruských rekreantov opäť stabilizujú a tento rok by malo Gruzínsko navštíviť viac, než milión Rusov.

„Gruzínsko oblo rozdelené na dva tábory. Do prvej skupiny patria ľudia, ktorí si do výkladov svojich podnikov vkladajú heslá podporujúce Ukrajinu alebo urážajúce Rusko, Rusov či Putina samotného. Na uliciach či autách môžete bežne vidieť nálepky ‚Rusko je okupant‘,“ hovorí Martyna.

Podľa Kaczmarzyk-Mamasakhlisi je riešenie jednoduché, jedným z nápadov bolo aj vyvesenie ukrajinskej vlajky do vchodových dverí. Pokiaľ to ruského turistu pobúri a do podniku nevstúpi, je to dobré podľa miestnych dobré. Pokiaľ sa cez to však prenesie a správa sa, ako bežný turista, podnikatelia či prevádzkari sa k nemu budú správať s rovnakou úctou, ako ku každému inému turistovi.

„Rusi, ktorí nám nevnucujú konverzáciu v ruskom jazyku ale prechádzajú do angličtiny, nechvália sa odkiaľ sú a správajú sa ako turisti. Takých sa nikto nepýta na ich politické názory a prevádzkari sa k nim správajú rovnako, ako k iným turistom,“ dodáva Martyna.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Shakh Aivazov)

Pri ruských turistoch si servítku pred ústa nekladú...

O skúsenosti s ruskými dovolenkármi sa podelila aj Poľka žijúca v Egyptskej Hurghade Marta Pietrzak. V obľúbenom letovisku vedie potápačskú školu, ktorú založila so svojim egyptským manželom. „Turisti z Ruska boli v Hurghade vždy. Mnohí z nich tu žijú trvalo. Po invázii na Ukrajinu k nim domáci svoj postoj veľmi nezmenili,“ hovorí Marta.

Horší prístup k ruským turistom však cíti zo strany iných zahraničných turistov. Pred nástupom na potápačskú loď nechýbajú ani otázky, či s nimi na kurze budú Rusi. „Ešte nikdy sa mi však nestalo, že by sa niekto vzdal potápania kvôli ich prítomnosti,“ dodáva Marta.

V prítomnosti rusov si však nenechajú ujsť príležitosť pre štipľavé poznámky a agresívne komentáre. „Najčastejšie prichádzajú od Poliakov, ale nielen od nich,“ priblížila.