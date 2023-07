Portugalsko navštívi pápež: Krajina zaviedla náhodné kontroly na hraniciach

LISABON - Portugalsko v sobotu zaviedlo náhodné kontroly na hraniciach v súvislosti s nadchádzajúcou návštevou pápeža Františka pri príležitosti podujatia Svetové dni mládeže, ktoré má do krajiny prilákať zhruba milión katolíkov z celého sveta. Informuje agentúra AFP.

Toto mimoriadne opatrenie má pomôcť predísť možnému narušeniu verejného poriadku či vnútroštátnej bezpečnosti. Kontroly totožnosti na hraniciach budú "náhodné a nesystematické" a mali by potrvať až do 7. augusta, uviedol portugalský minister vnútra José Luís Carniero. Kontroly bude Portugalsko vykonávať v spolupráci so španielskymi, francúzskymi a talianskymi úradmi.

archívne video Na pápežovu omšu prišli veriaci z Bratislavy i Podunajskej nížiny

Pápež absolvuje návštevu Portugalska od 2. do 6. augusta, naplánovaných má takmer 20 stretnutí a 11 príhovorov. František svoju účasť na podujatí Svetové dni mládeže potvrdil, hoci sa ešte nedávno zotavoval z operácie, ktorú podstúpil koncom júna. Svetové dni mládeže museli vlani organizátori odložiť o rok v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Toto podujatie bude Lisabon hostiť od 1. do 6. augusta.